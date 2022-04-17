روسيا: المسلحون الأوكرانيون يرفضون إلقاء أسلحتهم والاستسلام في مدينة ماريوبول

رفض المسلحون الأوكرانيون إلقاء أسلحتهم والاستسلام أمام القوات المسلحة الروسية في مدينة ماريوبول.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مساء اليوم الأحد، أن المسلحين الأوكرانيين المتمركزين في منطقة مصنعي "أزفوستال" و"إيليتش" في مدينة ماريوبول رفضوا إلقاء أسلحتهم، مشيرة إلى استمرار القتال في المدينة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن سلطات كييف تمنع المسلحين الباقين في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا من التفاوض مع القوات الروسية حول استسلامهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن "القوات الروسية طلبت من أفراد مجموعة مسلحة محاصرة في مصنع آزوفستال للمعادن بالاستسلام وإلقاء السلاح طواعية مقابل تأمين حياتهم، ولكن نظام كييف القومي منع مفاوضات الاستسلام وأمر في كتيبة آزوف بإطلاق النار فورًا على أي شخص يترك سلاحه سواء أكان من العسكريين الأوكرانيين أم من المرتزقة الأجانب".