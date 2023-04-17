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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب التي ستقام ضمن مباريات الجولة الـ الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد عبد الغني - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وسيد عبد الله"نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وسيف الجزيري.

تشكيل المقاولون العرب

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

الدفاع: أمير عابد، أحمد الشيمي، أحمد علاء، فاروقا نور الدين

خط الوسط: محمد مجلي، جوزيف أوشايا، أمادو نياص

الهجوم: لويس إدواردو، أحمد عاطف «قطة»، جون أوكلي.