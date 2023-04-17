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نجح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، عقب الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في ثاني مباريات الدور النهائي.

وشهدت المباراة إثارة وندية كبيرة من جانب الفريقين، حيث تقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25–20، وواصل تقدمه في الشوط الثاني بنتيجة 26–24.

وفي الشوط الثالث، عاد الأهلي وقلص النتيجة وتفوق بنتيجة 25–23؛ قبل أن يواصل صحوته ويتفوق في الشوط الرابع بنتيجة 25–13؛ ليلجأ الفريقان لشوط خامس ويحسمه الفارس الأبيض ليتوج بلقب الدوري.

وتفوق الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة 3–1، قبل أن يكرر فوزه في المباراة الثانية ويتوج بلقب الدوري الممتاز