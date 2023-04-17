محافظ الإسكندرية يؤكد جاهزية الشواطئ لاستقبال المواطنين خلال الأعياد

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الاثنين، بالمرور على الشواطئ والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام الأعياد.

وتفقد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم، شواطئ القطاع الشرقي بداية من شاطئ أبو قير وحتى شاطئ استانلي، بإجمالي ٨ شواطئ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الرواد وذلك في أول يوم عمل له رئيسا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأكد عبد الرازق أنه تصادف الاحتفالات بشم النسيم هذا العام، مع الصيام في شهر رمضان، وهو ما خفف الضغط على العاملين بالسياحة والمصايف، مما أعطى فرصة للاستعداد بشكل جيد لاستقبال زوار ومحبي الإسكندرية في إجازة عيد الفطر.

كما اطمأن على جاهزية شواطئ القطاع الشرقي ونظافتها لاستقبال المواطنين والتزام جميع المستأجرين وعمال الشواطئ بتعليمات كراسة الشروط، مؤكدا حسن معاملة رواد الشواطئ واستقبالهم بالشكل الذي يليق بمكانة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

وخلال جولته، شدد عبد الرازق على عدم استغلال رواد الشواطئ بأي شكل من الأشكال والالتزام بأسعار تذاكر الدخول ومجانية دورات المياه، مؤكدا الالتزام بعدم فرض الإكراميات علي الرواد، مشيرا إلى أن منظومة الشكاوى جاهزة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات على الأرقام التالية: بالقطاع الشرقي (٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ - ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ -٠١١١٩٥٥٥٩٤٦ - ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨)، وبالقطاع الغربي (٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ - ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣- ٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ - ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤).