الاعتداء على سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان في مقر إقامته

أعلن مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن تعرض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء بمقر إقامته، على خلفية الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضح بوريل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه قبل ساعات قليلة تعرض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء داخل مقر إقامته، ما اعتبره المسئول الأوروبي انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا المتعلقة بالدبلوماسية العالمية، بحسب موقع " أخبار السودان".

وأضاف بوريل، أن المباني الدبلوماسية والموظفين مسئولية أساسية للسلطات السودانية التزاما بموجب القانون الدولي.

ومن جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، ولكر بيرتس، إن طرفي الصراع بالسودان لا يبديان رغبة في وساطة فورية من أجل السلام، والظروف الحالية لا تسمح بتسليم أي مساعدات إنسانية.

وأضاف المبعوث الأممي في تصريحات له، أن هناك أكثر من 185 شخصا على الأقل لقوا حتفهم على مدى 3 أيام من الصراع، إضافة إلى إصابة نحو 1800 آخرين في الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووجه المبعوث الأممي إلى السودان، دعوة إلى طرفي النزاع لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، مؤكدًا أنه من الصعب معرفة أي طرف يمكنه السيطرة على القتال.

