فرنسا: ماكرون يسعى لطي صفحة معاشات التقاعد بدفع إصلاح نظام العمل

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب متلفز، اليوم الاثنين، عن عزمه التشاور مع النقابات حول إصلاحات سوق العمل وذلك بهدف طي صفحة الخلاف الدائر بشأن رفع سن التقاعد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن ماكرون قوله في الكلمة التي استغرقت 14 دقيقة والتي غلبت عليها نبرة تصالحية قوله، إن الحكومة ستتقدم بمقترحات في 14 يوليو المقبل، يوم الباستيل يوم العيد الوطني، معترفا بأن الجمهور لم يقبل إصلاح نظام المعاشات التقاعدية بشكل شامل.

وأضاف ماكرون: "أمامنا 100 يوم من التهدئة والوحدة والطموح والعمل في خدمة فرنسا".

وقال إنه سيتواصل مع جميع الأحزاب من عمد المدن والمسؤولين المنتخبين إلى ممثلي العمال، مرددا التعهدات السابقة لتغيير أسلوب حكمه.

ولم يضع ماكرون وقتا في التوقيع على إصلاح نظام المعاش التقاعدي الذي لا يحظى بشعبية لتحويله إلى قانون مساء الجمعة الماضية بعد موافقة المجلس الدستوري على العناصر الأساسية لمشروع القانون.