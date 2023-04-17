حلّ الإعلامي محمد الغيطي، ضيفا على الفنان رامز جلال، خلال برنامجه «رامز نيفر إند» على قناة «mbc مصر»، وذلك خلال الحلقة التي عُرضت مساء اليوم الاثنين.

وقال الغيطي، إن الفنان الراحل نجيب الريحاني زاره في الحلم، مضيفًا: «محصلش حوار، هو شاور لي في الحلم»، ليعقب «جلال»: «هو كان راكب تاكسي ولا إيه؟».

وبسؤاله عن تعدد المهن التي يعمل بها، عقب: «أنا مش صاحب بالين ولا حاجة، أنا صاحب 7 بالات، في وقت من الأوقات كنت أعمل كرئيس تحرير لمجلة الإذاعة والتليفزيون، وأقدم برنامجًا في الإذاعة وآخر في التليفزيون».

ولفت إلى أنه لا يكتب عملين فنين في نفس الوقت؛ حتى يتمكن من التركيز على ما يقدمه، قائلًا إنه يغلق هواتفه المحمولة أثناء كتابة تلك الأعمال.

وروى أنه لم يشعر بحريق اندلع في منزله بسبب التركيز في الكتابة، مضيفًا: «مرة كنت بكتب وحصلت حريقة في الدور الأرضي لبيتي، والبوليس جه وطفى الحريقة وأنا عمال بكتب».

وبرنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وبدأ رامز جلال تقديم برنامج المقالب عام 2011، وقدّم رامز تحت الأرض، ورامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار.