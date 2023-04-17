قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إراحة الثنائي على معلول وحسين الشحات من مباراة الفريق مساء اليوم أمام سموحة فى بطولة الدوري .

وجاء قرار كولر بإراحة الثنائي من المباراة حتى لا يتعرضا للإجهاد خاصة وأن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة .

ويغيب عن قائمة الأهلي لمباراة سموحة اليوم كل من أحمد عبدالقادر وشادي حسين ورامي ربيعة ومحمد فخري وبرونو سافيو وكريستو بالإضافة للثنائي الشحات ومعلول، في حين عاد للقائمة الثنائي بيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم بالإضافة لتواجد محمود كهربا مهاجم الفريق والتى ترددت أنباء عن إيقافه 12 مباراة من لجنة الإنضباط.



