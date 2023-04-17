 مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لافروف والوفد الروسي باستثناء الصحفيين حصلوا على تأشيرات دخول لأمريكا - بوابة الشروق
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مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لافروف والوفد الروسي باستثناء الصحفيين حصلوا على تأشيرات دخول لأمريكا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 10:21 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 10:21 م

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومعظم أعضاء الوفد الروسي باستثناء الصحفيين تلقوا تأشيرات دخول للولايات المتحدة.

وقال نيبينزيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "تسلم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومعظم أعضاء الوفد الروسي باستثناء الصحفيين تأشيرات دخول للولايات المتحدة من أجل المشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك".

وأشار مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة إلى أن معظم أعضاء الوفد حصلوا على تأشيرات، باستثناء الصحافة.

وكان نيبينزيا، قد أعلن في وقت سابق أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيشارك في اجتماعات سيعقدها مجلس الأمن الدولي في أبريل الجاري.

وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يرأس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك، يومي 24 و 25 أبريل.

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