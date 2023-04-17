احتفل الفنان حمادة هلال مساء الأحد، بانتهاء تصوير الجزء الثالث من المداح.. أسطورة العشق، بحضور صناع العمل وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وذلك في منطقة سقارة.

وشارك الجميع في تقطيع تورتة الاحتفال بانتهاء المشاهد الأخيرة من المسلسل، بحضور بطل العمل حمادة هلال وكل من هبة مجدي وتامر شلتوت وحنان سليمان وغيرهم.

يأتي هذا في الوقت الذي حاز فيه المسلسل على نسب مشاهدات عالية منذ عرض حلقاته الأولى، إلى جانب تصدره الترند على موقع جوجل، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.



ويشهد الجزء الثالث من مسلسل المداح.. أسطورة العشق، العديد من المفاجآت منها وقوع حمادة هلال في حب فتاة من الجن تدعى تاج (يسرا اللوزي) وقيام الجن بخطف ابنه، وظهور قرين له يهدد حياته ويقلبها رأسا على عقب، ومازالت الأحداث تشهد صراعا دراميا قويا خاصة في الحلقات الأخيرة.



مسلسل المداح الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.