سوناك يخضع لتحقيق برلماني بسبب حصة زوجته في وكالة رعاية أطفال

فتح المفوض البرلماني للمعايير دانيال جرينبرج بالمملكة المتحدة، تحقيقا حول ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فشل في الاعلان عن أسهم تتعلق بثروته.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه طبقا لمصدر مطلع، فإن التحقيق يتعلق بتبادل لحديث شفهي بشأن سياسة رعاية الأطفال بين رئيس الوزراء ولجنة تضم أعضاء بارزين بمجلس العموم في 28 مارس الماضي.

فعندما سألت اللجنة سوناك عما إذا كان لديه أي أسهم يعلنها بخصوص هذا الأمر ، رد بالنفي ، رغم امتلاك زوجته أكشاتا مورتاي حصة أقلية في شركة لرعاية الأطفال تسمى كورو كيدز.

وقال سوناك في رسالة إلى اللجنة اطلعت عليها بلومبرج "أود التوضيح من أجل مضبطة البرلمان أن هذه الحصة تم إعلانها لمكتب مجلس الوزراء".

وذكرت بلومبرج أنه في حين أنه من غير المحتمل أن يمثل التحقيق تهديدا كبيرا لرئيس الوزراء، إلا أنه يوفر سبيلا لصرف الأنظار عن حديثه عن حكومة تتمتع بالكفاءة وتركيز الانتباه على الثروة والمصالح الخارجية لعائلته التي برهنت على أنها مسألة شائكة بالنسبة له في الماضي.

وطبقا لبيان مقتضب على الموقع الالكتروني للمفوض البرلماني للمعايير، جرى يوم الخميس الماضي فتح التحقيق، الذي سوف يبحث في مسألة ما إذا كان رئيس الوزراء التزم بالبند السادس من مدونة السلوك التي تحكم تصرفات أعضاء البرلمان.