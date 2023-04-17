تحصل محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، على بطاقة حمراء مباشرة، في مباراة الفوز (2-0) على حساب سموحة، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري المصري.

وأشهر الحكم طارق مجدي، بطاقة حمراء مباشرة في وجه محمد الشناوي في الدقيقة 90، بعدما ضرب المدافع أحمد حكم، دون احتكاك بالكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي، السبت المقبل، على ملعب استاد القاهرة، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

محليًا، يواجه الأهلي في مباراته القادمة، الزمالك، في لقاء يجمعهما على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن نهائي كأس السوبر المصري، عن موسم 2021-2022.

لوائح مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، تؤكد على الفصل بين المسابقات الثلاث الرسمية، الدوري العام، كأس مصر وكأس السوبر المصري، في حالات الإنذارات والطرد.

وهكذا يحق للأهلي، قانونًا، إشراك محمد الشناوي في مباراة الزمالك المرتقبة في نهائي كأس السوبر المصري.