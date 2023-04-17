ضبط صاحب محطة وقود تصرف في 36 ألف لتر سولار وبنزين في الدلنجات بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد حسام البدري، مدير مباحث التموين، يفيد تمكن مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، بشن حملة على محطات الوقود بناحية الدلنجات.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محطة وقود سيارات، قام بالتصرف في 36 ألف لتر سولار وبنزين، وذلك بإعادة بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.