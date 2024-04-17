الدهراوى يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بمطار القاهرة

استقبل منذ قليل محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى، أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بمطار القاهرة الدولي.

وتستعد مصر لاستضافة بطولة الدوري العالمي للكاراتيه ”البريمييرليج“ بالصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري.

ويشارك في البطولة نحو 381 لاعبًا ولاعبة ممثلين لـ 59 دولة حيث تم غلق باب التسجيل يوم 4 إبريل ويمثل مصر في البطولة 26 لاعبا ولاعبة.

بينما يتواجد في بطولة البريميرليج أفضل 32 لاعبا في التصنيف الدولي لكل ميزان، وتمنح البطولة نقاط هامة تحسن من التصنيف العالمي للاعبين حيث يحصل صاحب المركز الأول على 1200 نقطة وهي ضمن البطولات المؤهلة لبطولة العالم 2025 بالقاهرة، ولذلك أصبح شعار الاتحاد الدولي لبطولات البريميرليج ”الطريق إلى القاهرة 2025“.

وعلى هامش اخر، ينظم الاتحاد المصري للكاراتيه، مؤتمرا صحفيا غدًا الخميس للإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه 2025 في حدث تاريخي للكاراتيه المصري، بعد تنظيم بطولة العالم عام 1988.

ويقام المؤتمر الصحفي غدًا الخميس بأحد فنادق القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وانطونيو سبينيوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ووافق الاتحاد الدولى للكاراتيه برئاسة انطونيو سبينيوس على إقامة بطولة العالم للكبار منافسات الفردى 2025 بمصر ، وتقدم الاتحاد المصرى برئاسة محمد الدهراوى بطلب لاستضافة منافسات بطولة العالم 2025 وهو ماتمت الموافقة عليه بإجماع أعضاء الجمعية العمومية، خلال كونجرس الاتحاد الدولي اكتوبر 2023.