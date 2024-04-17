أمريكا تهدد بإعادة فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي

هددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي لتنهي 6 أشهر من إلغائها، إذا لم يتخذ نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خطوات خلال اليومين المقبلين لاحترام اتفاق يستهدف السماح بتصويت نزيه في الانتخابات المقررة خلال يوليو المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن الولايات المتحدة تخطط للسماح بانتهاء صلاحية ترخيص وزارة الخزانة الأمريكية الخاص بإنتاج النفط والغاز الطبيعي في فنزويلا يوم الخميس المقبل دون تجديده، إذا فشلت فنزويلا في التحرك لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.

وأضافت المصادر أن إدارة بايدن تحاول شراء أكبر قدر ممكن من الوقت قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إعادة فرض العقوبات، على أمل حدوث اختراق يمكن أن يغير خطتها.

وإذا لم يتم تجديد ترخيص شراء النفط والغاز من فنزويلا فإن الإدارة الأمريكية ستتخذ خطوات بهدف تخفيف آثار إعادة فرض العقوبات على الأمريكيين وسوق النفط الأمريكية.

يذكر أن الولايات المتحدة سمحت بشراء النفط الفنزويلي في أكتوبر الماضي بعد سفر ممثلي مادورو إلى جزيرة باربادوس لتوقيع اتفاق للقيام بخطوات نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

لكن منذ ذلك الوقت يحاول مادورو تجاوز بنود الاتفاق، ومنع ماريا كورينا ماكاندو مرشحة المعارضة والبديل المقترح من جانب المعارضة من خوض الانتخابات.