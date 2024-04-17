الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: نتوقع استئناف الرحلات بشكل طبيعي في غضون 24 ساعة

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول جريفيث، إن المدارج بالمطارات والتي غمرتها المياه أضحت غير قادرة على استقبال الطائرات والعمل عليها بشكل طبيعي منوهًا أن «انسداد الطرقات المؤدية للمطار تسبب في تعطيل العمل.

وأضاف في تصريحات لفضائية «CNBC عربية»، اليوم الأربعاء، أن انسداد الطرقات المؤدية إلى المطار دفعتهم إلى إلغاء 187 رحلة وافدة، مشيرًا إلى أن «جميع الوجهات تأثرت بالإلغاءات».

وأكد «العمل حاليًا، بالتنسيق مع بلدية دبي، من أجل إيجاد حلول في أقرب وقت ممكن»، متوقعًا استئناف الرحلات والحركة الجوية بشكل عادي في غضون الـ24 ساعة المقبلة.

ولفت إلى أن «مطارات دبي سجلت رقماً قياسياً خلال شهر مارس الماضي، فيما يتعلق بعدد المسافرين»، قائلًا إن «مطار دبي الدولي يواصل خلال العام الحالي احتلاله للمرتبة الأولى كأكبر مطار في منطقة الشرق الأوسط».

وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران في بيان لها اليوم الأربعاء، عن توقف مؤقت لرحلاتها الجوية بين القاهرة ودبي والعكس، لحين تحسن الأحوال الجوية بدبي، والسماح بهبوط وإقلاع الطائرات مرة أخرى.

ودعت الشركة عملاءها في حالة وجود أي استفسارات، إلى التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com