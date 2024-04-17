إعلام عبري: إصابة 6 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ على مبنى بالجليل الغربي

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن صاروخًا سقط على مبنى في بلدة «عرب العرامشة» بالجليل الغربي، نتج عنه إصابة 6 إسرائيليين أحدهم بحالة خطيرة.

وقال الإعلام العبري، إن «الجيش دفع بمروحية لإجلاء الجرحى في بلدة العرامشة»، مشيرًا إلى أن «الصاروخ أصاب مبنى وسيارة في البلدة».

وأشار إلى أن الصاروخ الذي أطلق من لبنان سقط على مبنى في بلدة عرب العرامشة بمنطقة الشمال؛ مما أسفر عن إصابات منها خطيرة.

وجرى استنفار القوات إلى مكان الحادث الواقع بالقرب من الحدود مع لبنان، كما دوت صافرات الإنذار في المنطقة.

يأتي ذلك، فيما أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهدافه ‏وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة، مؤكدًا إصابة تجهيزاتها وتدميرها.

وأضاف حزب الله في بيان له، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن «الاستهداف جاء دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على ‏القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية».

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.