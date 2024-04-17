انعقاد الاجتماع التنسيقي العربي الأول للإعداد للدورة الوزارية العاشرة لمنتدى التعاون العربي- الصيني

عُقد الاجتماع التنسيقي العربي الأول على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء،بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة الإسلامية موريتانيا رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وذلك للإعداد للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي- الصيني المقرر عقدها في 30 مايو المقبل.

وصرح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية بالجامعة العربية السفير الدكتور خالد منزلاوي ، عقب الاجتماع ، بأنه تم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم الدول العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف منزلاوي أنه يصادف انعقاد هذه الدورة مرور 20 عاماً على إنشاء منتدى التعاون العربي- الصيني.