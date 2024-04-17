 اتحاد الغرف التجارية: السلع المعروضة أمام المواطن حاليا مُسعَّرة بالسعر القديم للدولار - بوابة الشروق
الأربعاء 17 أبريل 2024 8:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اتحاد الغرف التجارية: السلع المعروضة أمام المواطن حاليا مُسعَّرة بالسعر القديم للدولار

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 8:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 8:34 م

قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنّ السلع المعروضة أمام المواطن في الفترة الحالية مُسعَّرة بالسعر القديم للدولار (في إشارة إلى سعر وصل لنحو 70 جنيها بالسوق الموازية والذي انخفض حاليا إلى نحو 47 جنيها).

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن المستهدف أن يشعر المواطن سريعا بانخفاض الأسعار.

وأوضح أنه مع الاتفاق مع التجار الكبار على إذابة الفارق في الأسعار على مدة ستة أشهر، ومن ثم يبدأ في البيع بالسعر الأرخص.

وأشار إلى أن التجار كانوا بحاجة للثقة بشأن توافر الدولار وانخفاض سعره، موضحا أن هذا الأمر تسبب في مشكلة، تتمثل في أن تجارا يتركون السلع في الموانئ رغم توفير الدولار المطلوب لها.

ونوه بأن التجار توقعوا مزيدا من الانخفاض في سعر الدولار، لافتًا إلى منح مهلة أسابيع أمام التجار لسحب هذه البضائع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك