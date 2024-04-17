وزير الري يؤكد التزام مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية لتحسين إدارة الموارد المائية

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، التزام مصر، خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بتعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية لتحسين إدارة الموارد المائية في القارة، خاصة أن منطقة شمال إفريقيا من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في القارة، بالإضافة لتحديات تغير المناخ والوصول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد سويلم على إمكانية تحويل التحديات إلى فرص من خلال تضافر الجهود والتعاون المشترك بين الدول وهو ما يُبرز أهمية هذا الاجتماع لمناقشة وتحديد الأولويات الإقليمية.

جاء ذلك خلال افتتاح سويلم، وهو بصفنه رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة، اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية ولجنة الخبراء الفنيين لمجلس وزراء المياه الأفارقة عن إقليم شمال إفريقيا، والذي ينظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة بالتعاون مع وزارة الرى بالقاهرة يومي 16 و17 أبريل.

وأشار وزير الري لأهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة للمناقشة وحشد الأراء والأفكار وتحديد أولويات دول اقليم شمال أفريقيا فيما يخص قطاع المياه، لإثراء العملية التحضيرية التي تجريها القارة الإفريقية لعرض رؤيتها وأولوياتها خلال فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه المقرر عقده في بالي – إندونيسيا في شهر مايو 2024، مع تأكيد ضرورة وضع آليات لصياغة خارطة طريق تعكس تطلعات الدول الأعضاء بالأمكاو لرؤية المياه الإفريقية، لما بعد عام 2025.



وتوجه سويلم بالدعوة للدول الأعضاء للمشاركة الفعالة فى فعاليات "أسبوع المياه الإفريقي التاسع" والذي تستضيفه مصر بالتزامن مع فعاليات "أسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر أكتوبر المقبل، وأيضاً دعوة الدول للمشاركة الفعالة في فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" حيث يتولى المجلس قيادة المسار الإفريقي بالمنتدى.

وتُمثل مشاركة الدول الإفريقية أداة مهمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الأحداث وضمان رفع مستوى قطاع المياه في أفريقيا على النحو المنشود وتوفير الدعم الذي يحتاجه لتحقيق تطلعاته.