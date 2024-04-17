 محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 12:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 11:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 11:18 م

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن المملكة المتحدة وبقية أوروبا تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة، مما يفتح المجال أمام احتمال خفض أسعار الفائدة في بريطانيا قبل تحرك مماثل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيلي قوله، اليوم الأربعاء، في اجتماع لمعهد التمويل الدولي في واشنطن، إن التضخم في المملكة المتحدة سينخفض ليصل بالقرب من هدفه البالغ 2٪ الشهر المقبل، وقد سجل انخفاضا يتماشى تقريبا مع توقعات بنك إنجلترا في فبراير.

وأضاف قال بيلي: "أتوقع أن يظهر رقم الشهر المقبل انخفاضا قويا جدا لأن لدينا طاقة فريدة بشكل خاص لنظام تسعير الطاقة للاستهلاك المنزلي في المملكة المتحدة".

وقالت وكالة بلومبرج إن هذه التعليقات تمثل قراءة متفائلة نسبيا لمعدل التضخم في المملكة المتحدة، والذي وصل في وقت سابق إلى 2ر3٪ في مارس، وهي نسبة أعلى من نسبة الـ 1ر3٪ التي توقعها بنك إنجلترا.

وذكرت وكالة بلومبرج أن المستثمرين قلصوا من توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة بعد هذا التقرير، وفي رد فعل أيضا على مفاجأة صعود في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيلي قوله إن التهديد الذي تواجهه المملكة المتحدة ليس بنفس حدة التهديد الذي تواجهه الولايات المتحدة، وجاء موقفه مطابقا لموقف كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي أشارت إلى احتمال أن يتم خفض أسعار الفائدة قريبا.

وقال بيلي: "أعتقد أن كريستين لاجارد قالت، الأسبوع الماضي، إن ديناميكيات التضخم الأوروبية تختلف إلى حد ما عن ديناميكيات التضخم الأمريكية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك