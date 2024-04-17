زميلة بوتين السابقة في الجامعة تصبح رئيسة المحكمة العليا الروسية

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عينت إيرينا بودنوسوفا "70 عاما" الزميلة السابقة في الجامعة للرئيس الروسي فلادمير بوتين، رئيسة للمحكمة العليا الروسية.

ووافق المجلس الاتحادي، مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، بالإجماع على القرار، وفقا لما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان الكرملين، قد رشح بودنوسوفا لهذا المنصب في بداية الشهر الجاري.

وولدت بودنوسوفا عام 1953 في مدينة بسكوف بغرب روسيا.

وتخرجت من كلية الحقوق في جامعة لينينجراد، وهي الآن جامعة سان بطرسبرج في عام 1975.

ودرست في الجامعة مع بوتين، ومؤخرا، شغلت منصب نائبة رئيس المحكمة العليا.

وسيدخل قرار تعيين بودنوسوفا حيز التنفيذ على الفور، وقد تم انتخابها لشغل المنصب لمدة ستة أعوام.

وتخلف بودنوسوفا رئيس المحكمة السابق فياتشيسلاف ليبيديف، الذي توفى في فبراير عن عمر يناهز 80 عاما، بعد توليه منصب رئيس المحكمة لأكثر من 30 عاما.