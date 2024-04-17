 مدرب يد الأهلي: التتويج ببطولة السوبر الإفريقي دافع كبير لتحقيق كأس الكؤوس - بوابة الشروق
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مدرب يد الأهلي: التتويج ببطولة السوبر الإفريقي دافع كبير لتحقيق كأس الكؤوس

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 1:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 1:43 ص

عبر ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.

وأوضح أن الفريق دخل المباراة وسط حالة من التركيز الشديد، ومع حافز كبير لتحقيق اللقب والتأهل إلى بطولة العالم «سوبر جلوب» للمرة الثالثة على التوالي، وأن اللاعبين يستحقون التحية على ما قدموه على مدار المباراة.

وأضاف ديفيز أن «رجال يد الأهلي» لديهم طموحات كبيرة في تحقيق البطولات التي يشارك بها الفريق في الموسم الحالي من ألقاب محلية وإفريقية، وهو ما يزيد من دوافع الجميع للفوز في جميع المباريات.

وشدد ديفيز على أن الفريق الأحمر يتحسن باستمرار، وأنه يسير بخطوات واثقة نحو تحقيق تطلعات جماهير الأهلي والمنافسة بقوة على الفوز بكل البطولات.


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