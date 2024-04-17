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تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% في مارس

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 1:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أبريل 2024 - 1:50 م

أظهرت بيانات صدرت مؤخرا عن الوكالة الأوروبية للإحصاء "يوروستات"، اليوم الأربعاء، أن التضخم في منطقة "اليورو" سجل تراجعا في مارس الماضي، كما كان متوقعا في بادئ الأمر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية.

وسجل المؤشر الموحد لأسعار المستهلكين زيادة بنسبة 2.4%، سنويا وهو أبطأ من الارتفاع بنسبة 2.6%، في فبراير الماضي.

وبالمثل، تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى .92%، في مارس الماضي من 3.1%، في الشهر السابق.

وجاءت معدلات التضخم الإجمالية والأساسية متوافقة مع التقدير، المنشور في الثالث من أبريل.

وطبقا لمسح "خبراء التوقعات المحترفين"، الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، سيتراجع التضخم الأساسي إلى 2%، في كل من عامي 2025 و2026، من 2.4% في عام 2024 .

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