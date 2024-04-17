أستراليا تعلن عن زيادة ميزانية التمويل الدفاعي بقيمة 32 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة

أعلنت أستراليا اليوم، عن زيادة ميزانية التمويل الدفاعي بقيمة 50 مليار دولار أسترالي (32 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات العشر المقبلة.

وقال ريتشارد مارليس وزير الدفاع الأسترالي، في بيان، إن "الافتراضات المتفائلة التي وجهت التخطيط الدفاعي بعد نهاية الحرب الباردة ولت منذ فترة طويلة"، محذرا من أن المنطقة قد تشهد نزاعا خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف أنه سيتم تزويد الجيش الأسترالي بالوسائل اللازمة لمزيد من المناورة الساحلية مع دعم القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز القوات الجوية الأسترالية بقدرات مراقبة وضربات بعيدة المدى أفضل في البر والبحر والجو.

وتابع: "في وقت التحديات المعقدة وتزايد عدم اليقين، فإن وجود قوة دفاع أقوى ومتكاملة ومركزة وقادرة له أهمية قصوى"، موضحا أن التركيز الرئيسي لحكومة بلاده هو إبراز القوة الدفاعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، بدلا من مجرد حماية حدودها فقط.

ويأتي الإعلان بعد تعزيز كل من الصين وروسيا قواتهما العسكرية، وفي ظل تنامي المواجهة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة وحكومات مناوئة لها.

وشكلت أستراليا تحالف أوكوس العسكري مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتسعى إلى مواجهة نفوذ الصين في جنوب المحيط الهادئ.