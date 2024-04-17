قالت الوكالة العمانية للأنباء، إن الشرطة تعاملت خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع عدد من البلاغات؛ أسفرت عن إنقاذ أكثر من 1630 شخصًا، وإجلاء أكثر من 630 شخصًا.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن «طيران الشرطة نفّذ 50 عملية بحث، و152 عملية إنقاذ في مختلف المحافظات».

ونوهت أن «المنخفض الجوي تسبب حتى اللحظة في وفاة 19 شخصًا، ولا يزال البحث جاريًا عن 4 مفقودين».

شرطة #عُمان السلطانية تتعامل خلال الأيام الثلاثة الماضية مع عدد من البلاغات أسفرت عن إنقاذ أكثر من 1630 شخصًا وإجلاء أكثر من 630 شخصًا، فيما نفّذ طيران الشرطة 50 عملية بحث و152 عملية إنقاذ في مختلف المحافظات، وقد تسبب المنخفض الجوي في وفاة 19 شخصًا، ولا يزال البحث جاريًا عن 4… pic.twitter.com/rsy0OpObiG — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 17, 2024

وخلفت الأمطار الغزيرة والعواصف التي شهدتها عدة دول خليجية خلال الأيام الأخيرة خسائر بشرية ومادية ثقيلة، خاصة في سلطنة عمان التي أحصت وحدها مقتل 19 شخصا على الأقل، بينهم أطفال مدارس.

وفي الإمارات، تشهد دبي فوضى عارمة الأربعاء، مع استمرار انقطاع طرق رئيسية والطلب من المسافرين عدم الحضور إلى المطار، غداة عاصفة ترافقت مع أمطار بمستوى لم تشهده البلاد منذ 75 عاما وأدت إلى مقتل شخص في إمارة رأس الخيمة.

وطلبت الشركة المشغلة لمطار دبي من المسافرين عدم التوجه إلى أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث عدد الركاب الدوليين، إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال المتحدث باسم شركة «مطارات دبي» إنه «نظرا للظروف الجوية غير المسبوقة التي تشهدها دولة الإمارات، ينصح مطار دبي الدولي المسافرين بعدم التوجه إلى المطار إلا في حالة الضرورة القصوى».

وأفاد باستمرار تأخير رحلات وتحويل مسارات أخرى، مؤكدا أن الشركة تعمل جاهدة «لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية».