قائد البحرية الإيرانية: نرافق السفن التجارية الإيرانية من خليج عدن إلى قناة السويس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن أساطيل الجيش الإيراني تنفذ مهمة مرافقة السفن التجارية الإيرانية، وأن المدمرة جماران متواجدة الآن في خليج عدن.

وقال الأدميرال إيراني، إن أساطيل الجيش تنفذ مهمة مرافقة سفننا التجارية، والآن المدمرة جماران متواجدة في خليج عدن، وستستمر هذه المهمة حتى البحر الأحمر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف إيراني: "نرافق سفننا من خليج عدن إلى قناة السويس ومستعدون لحماية سفن الدول الأخرى أيضا."

وقال: "منذ فترة طويلة، تغير ميزان القوى في المنطقة بوجود قوة المقاومة، وبعد عملية الوعد الصادق، ثبت للجميع أن المسلمين يتحدثون عن نفس الشيء، وهو نصرة المظلوم ومواجهة الظالم."

وأشار قائد بحرية الجيش الإيراني، إلى أن عملية الوعد الصادق أثبتت للعالم أجمع كيف تعمل القوة الحقيقية والقوة المزيفة في الميدان.

وقال الأدميرال إيراني: "إن شاء الله ستستيقظ حكومات المنطقة وتحقق رغبات شعوبها وتنتبه إلى ما تريده شعوبها".