وكالة الأنباء اللبنانية: تعرض بلدات علما الشعب ويارين ومروحين لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف

أفادت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، اليوم الأربعاء، بتعرض منطقة الضهيرة، وأطراف بلدات: علما الشعب ويارين ومروحين، جنوبي البلاد لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني: «شن الطيران الحربي المعادي غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب، كما تعرضت أطراف علما الشعب والضهيرة لقصف مدفعي فوسفوري».

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين جراء سقوط صواريخ على بلدة عرب العرامشة في الجليل الغربي، إلى 7 بينهم 2 حالتهم خطيرة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن صاروخًا سقط على مبنى في بلدة «عرب العرامشة»، نتج عنه إصابة 6 إسرائيليين أحدهم بحالة خطيرة.

وذكر موقع Ynet أنه تم إطلاق عدة قذائف باتجاه منطقة الجليل الغربي، وأصابت إحداها بشكل مباشر «المركز الجماهيري» في البلدة الواقعة بالقرب من الحدود مع لبنان.

وقال الإعلام العبري، إن «الجيش دفع بمروحية لإجلاء الجرحى في بلدة العرامشة»، لافتًا إلى دوي صافرات الإنذار في المنطقة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن أضرارا لحقت بمروحية تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء قيامها بعملية إنقاذ للجرحى.

من جانبه، قال حزب الله اللبناني إن «عناصره شنوا عند ‏الساعة ‌‏13:15 ‌‎من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024، هجوما مركبا بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة (المركز الجماهيري)».

وأشار إلى أن عناصره أصابوا المركز إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح، موضحًا أن الهجوم يأتي «ردا على اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية».