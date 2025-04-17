وزير الخارجية من الجزائر: نعمل على تنفيذ رؤية الرئيسين السيسي وتبون في تعزيز العلاقات الاقتصادية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته إلى الجزائر، اليوم، مع محمد عرقاب، وزير الدولة الجزائري للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

تناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى استعداد الشركات المصرية لتعزيز التعاون المشترك ودعم مشروعات التنمية في الجزائر، لا سيما في قطاعات الطاقة والبناء والتشييد، نظرًا لتمتعها بخبرة واسعة في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية. واستعرض وزير الخارجية التجربة الناجحة للشركات المصرية العاملة في الدول المختلفة على مدار السنوات الماضية.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس عبدالمجيد تبون في تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى استعداد الشركات المصرية للتعاون في قطاعات محددة، مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية والإنشاءات.

كما أكد وزير الخارجية أهمية إتمام المشروعات والمبادرات الثنائية في مختلف المجالات، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية بين الشركات المصرية والجزائرية في العديد من القطاعات، معربًا عن تطلعه لانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس رجال الأعمال المصري-الجزائري المشترك، بهدف دفع علاقات التعاون بين رجال الأعمال المصريين والجزائريين.

وفي نهاية اللقاء، حضر الوزير عبد العاطي ووزير الطاقة الجزائري مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين شركة سونلغاز الجزائرية وشركة السويدي في مجال دعم مشروعات التنمية الكهربائية في الجزائر.



