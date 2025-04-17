قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن المشكلات التي يواجهها الأطباء، لا تقتصر وحسب على ضعف الأجور؛ بل تشمل كذلك التدريب وبيئة العمل، مشيرا إلى أن «عدد ساعات العمل للطبيب الشاب في الكثير من المستشفيات تصل إلى 36 ساعة متواصلة».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» أن «الطبيب المقيم في مستشفى حكومي يؤدي 16 أو 17 نوبة عمل نبطشية»، رغم صدور قانون سابق يقصرها على 12 نوبة عمل.

وحذر من أن العمل لمدة 36 ساعة متواصلة يزيد من احتمالات وقوع الأخطاء الطبية، مضيفا أن بيئة العمل تعاني من مشاكل أخرى، مثل «سوء حالة أماكن سكن الأطباء المخصصة للراحة أثناء المناوبات الطويلة، أو عدم توفرها من الأساس».

كما تطرق «عبد الحي»، إلى مشكلة توفير الوجبات للأطباء المناوبين، مستشهدًا بواقعة وقف الوجبات قبل رمضان الماضي للأطباء العاملين بنظام تجميع الساعات في مستشفيات عديدة، متسائلا «أنت سمحت له بتجميع الساعات ومانع عنه الوجبة؟ الطبيب وهو نبطشي يخرج من النبطشية يشتري أكل ولا يطلب أوردر؟ ولو اشترى علبة كشري بـ 50 جنيه!».

ورأى أن «الوضع سيء جدًا، مش بس ضعف المرتبات»، حسب قوله، مشيرا أيضا إلى قضية الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية في المستشفيات.

وطالب الدولة بضرورة تأمين المستشفيات، داعيا في الوقت ذاته المواطنين إلى إدراك أن الاعتداء على الفريق الطبي ليس حلا، وإنما يعطل خدمة باقي المرضى، لا سيما في أقسام الطوارئ.