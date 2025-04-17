مدبولي: كلنا نشعر بتقدم كبير جدا في الأوضاع الاقتصادية مقارنة بالعام الماضي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت مناقشة موازنة العام المالي الجديد، متابعا: «أعلم بالتحديات التي أثيرت حول تخصيص جزء كبير من الموازنة لسداد فوائد الديون، ورؤية الحكومة للتعامل مع مسالة الدين».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «أود أن أؤكد لكم أن المسارات التي نسير فيها، والإصلاح الاقتصادي الحالي، ستمكننا - بإذن الله- خلال فترة قليلة جدًا من تجاوز هذا الموضوع» .

وتابع: «إذا قارنا الأوضاع الاقتصادية اليوم، بما كانت عليه قبل عام، فبالتأكيد كلنا نشعر أن هناك تقدما كبيرًا حدث، ولدينا رؤية للعام المقبل والذي يليه، الخطة موضوعة، والدولة ملتزمة بها بالرغم من كل التحديات، فنحن نعمل عليها».

وأشار إلى أن الحكومة تستمع إلى جميع الآراء ولا تتخذ قراراتها بشكل منفرد، مشيرا إلى أن «اللجان الاستشارية تقدم آراءها، ونحن نتابع يوميًا كل ما يثار من الرأي العام، ونستوعبه، ونعمل على تطبيق ما يمكن تنفيذه».

وأكد أن معدل التضخم في تراجع والأمور تسير بشكل إيجابي، لافتا إلى تحقيق فائض أولي جيد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى أن جميع مؤشرات الاقتصاد تسير وفقا لما تم التخطيط له.

وأوضح أن موازنة العام المقبل ستشهد تركيزا كبيرًا على مؤشرات التنمية البشرية، مع تخصيص مساحة أكبر لقطاعات الصحة والتعليم.

واختتم مؤكدا أن «الحكومة تسير في مسار الإصلاح الاقتصادي بقوة، رغم كل التحديات، وحالة الضبابية والتي أقر بها جميع المسئولين حول العالم».