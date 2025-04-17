مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران ويحذر من مهاجمة المواقع النووية

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حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي من مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في ضوء تهديدات واشنطن لإيران.

وقال جروسي اليوم الأربعاء "أعتقد أننا كنا واضحين جدا جدا بشأن حقيقة أن الهجمات على المنشآت النووية غير مقبولة وتفاقم أي مشكلة"، وجاء تصريحه في طهران بعد مقابلة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أنه من المقرر أن يلتقي جروسي غدا الخميس مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي وعراقجي.

وأشار جروسي إلى "التبعات الإشعاعية" والبيئية التي قد تسببها الضربات، فضلا عن خطر اندلاع حرب شاملة بين الدولتين العدوتين منذ أمد طويل."

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بشن هجوم عسكري ستقوده إسرائيل على إيران حال لم تتخل عن برنامجها النووي.

وتكمن نقطة الخلاف الرئيسية في تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة نقاء 60% وهو مستوى أعلى بكثير من سقف 67ر3% المحدد بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وسيكون تقليص التخصيب شرطا أساسيا للتوصل إلى اتفاق سياسي أوسع.

وخلال زيارته السابقة إلى إيران، سعى جروسي للحصول على إجابات على الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بشأن الأنشطة النووية الإيرانية وطالب بزيادة الوصول إلى المنشآت النووية، لكن حقق نجاحا محدودا.

وجدد حديثه اليوم عبر منصة إكس أن "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا غنى عنه في تقديم ضمانات موثوقة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني في وقت باتت فيه الحاجة ملحة إلى الدبلوماسية".

وقد عقدت الجولة الأولى من المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران- التي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- يوم السبت الماضي في مسقط عاصمة سلطنة عمان.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية اليوم الأربعاء أن عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيجتمعان في روما يوم السبت المقبل لعقد الجولة الثانية.