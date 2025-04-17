ميانمار تطلق سراح نحو 4900 سجين للاحتفال بمناسبة العام التقليدي الجديد

قرر رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار، العفو عن نحو 4900 سجين بمناسبة العام التقليدي الجديد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الخميس، وذكرت وكالة رقابية مستقلة أن من بينهم 22 محتجزا سياسيا.

وغادرت 19 حافلة على الأقل محملة بالسجناء سجن إنسين في يانجون ورحبت بهم أسرهم وأصدقاؤهم الفرحين الذين كانوا ينتظرون منذ الصباح الباكر خارج البوابة.

وقالت مجموعة (شبكة السجناء السياسيين – ميانمار)، الرقابية المستقلة التي تسجل الانتهاكات الحقوقية في سجون ميانمار في بيان، إنه تم الإفراج عن 22 سجينا سياسيا وفقا لإحصائها الأولى.

وذكرت شبكة أم أر تي في، أن رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مين أونج هلاينج عفا عن 4893 سجينا.

وقالت الشبكة، في بيان منفصل، إنه سيتم الإفراج عن 13 أجنبيا وترحيلهم من ميانمار.

وتنص شروط الإفراج عن المحتجزين، على أنهم إذا انتهكوا القانون مجددا سوف يتعين عليهم استكمال بقية فترة حكمهم الأصلية بالإضافة إلى أي أحكام جديدة.