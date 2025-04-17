وزير الدفاع السعودي يصل إيران في زيارة رسمية

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وصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارةٍ رسمية، لعقد اجتماعات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم "سيعقد وزير الدفاع السعودي خلال الزيارة عددًا من اللقاءات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت أن زيارة وزير الدفاع السعودي إلى ايران تأتي "بتوجيه من القيادة السعودية".

واستؤنفت العلاقات بين الرياض وطهران في مارس 2023 بفضل تقارب تم التفاوض عليه تحت رعاية الصين.