أوكرانيا: الادعاء يتهم نائب لعمدة كييف بمساعدة المجندين على الفرار الخدمة العسكرية

وجه ممثلو الادعاء الأوكرانيون، اليوم الخميس، اتهاما لأحد نواب عمدة كييف فيتالي كليتشكو، بمساعدة المجندين على الفرار من الخدمة العسكرية إلى الخارج.

وتردد أن المسئول رتب تصاريح خروج لـ31 رجلا كسائقي شاحنات نقل وقود بين مايو ويونيو 2022، ولم يعد عدد من هؤلاء الأشخاص إلى البلاد، حيث توجهوا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ولم يكشف ممثلو الادعاء عما إذا كان نائب العمدة قد تلقى مبالغ مالية نظير خدماته، ويواجه السجن لما يصل إلى سبع سنوات في حال إدانته.

ومنذ العملية الروسية في فبراير 2022، منعت السلطات الأوكرانية، المواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من السفر إلى الخارج، إلا إذا كان لديهم تصاريح من مكتب التوظيف في المنطقة.

وعزل كليتشكو نائب رئيس البلدية، في ديسمبر الماضي، بعد أن أثار صحفيون استقصائيون مزاعم بأن أصدقاء النائب استحوذوا على ممتلكات المدينة.

ويشغل المسئول مقعدا في مجلس المدينة كعضو في حزب التضامن الأوروبي المعارض الذي ينتمي إليه الرئيس السابق بيترو بوروشنكو.

وينظر المراقبون، إلى سلسلة المزاعم المثارة عن دائرة كليتشكو على أنها محاولة من جانب القيادة الوطنية لتقويض سمعة عمدة كييف.