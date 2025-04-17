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تعرض في السادسة مساء غد الجمعة أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج “جوهرة مصرية” الذي تقدمه الإعلامية هبة عبد الفتاح وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً على قناة CBC

ويعود البرنامج في موسمه الجديد ليستكمل رسالته في تسليط الضوء على النماذج الملهمة والمواهب المصرية والمبادرات المجتمعية التي تصنع الفارق في حياة الناس.

يتضمن البرنامج ثلاث فقرات رئيسية وهي فقرة التوعية المجتمعية وتناقش قضايا اجتماعية وثقافية تهم المواطن المصري وفقرة المواهب ويتم فيها تكريم عدد من الشباب الموهوبين من مختلف المحافظات.

وكذلك فقرة الملهمات والتي تُكرم خلالها شخصيات نسائية مصرية مؤثرة، ويتم منحهن “قلادة جوهرة مصرية الذهبية” تقديراً لإسهاماتهن في المجتمع.