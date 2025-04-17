 غدا.. انطلاق الموسم الثاني من برنامج جوهرة مصرية على قناة CBC - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. انطلاق الموسم الثاني من برنامج جوهرة مصرية على قناة CBC


نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 12:01 م | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 12:01 م

تعرض في السادسة مساء غد الجمعة أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج “جوهرة مصرية” الذي تقدمه الإعلامية هبة عبد الفتاح وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً على قناة CBC

ويعود البرنامج في موسمه الجديد ليستكمل رسالته في تسليط الضوء على النماذج الملهمة والمواهب المصرية والمبادرات المجتمعية التي تصنع الفارق في حياة الناس.

يتضمن البرنامج ثلاث فقرات رئيسية وهي فقرة التوعية المجتمعية وتناقش قضايا اجتماعية وثقافية تهم المواطن المصري وفقرة المواهب ويتم فيها تكريم عدد من الشباب الموهوبين من مختلف المحافظات.

وكذلك فقرة الملهمات والتي تُكرم خلالها شخصيات نسائية مصرية مؤثرة، ويتم منحهن “قلادة جوهرة مصرية الذهبية” تقديراً لإسهاماتهن في المجتمع.

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