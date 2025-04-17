كاف يغرم بيراميدز بعد تأهله لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

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أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عددا من العقوبات ضد ناديي بيراميدز والجيش الملكي المغربي بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة الفريقين في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وأشار "كاف" في بيان رسمي اليوم الخميس "وجهت اللجنة التأديبية التابعة للكاف اتهامات إلى نادي الجيش الملكي المغربي بسوء السلوك في مباراة الإياب ضد بيراميدز المصري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف "تقرر تغريم الجيش الملكي 20 ألف دولار أمريكي مع إقامة مباراة دون جمهور للفريق".

كما اتهمت لجنة الانضباط نادي بيراميدز بسوء السلوك وانتهاك لوائح البطولة من خلال الفشل في ضمان التذاكر للجماهير في لقاء الذهاب ضد الجيش الملكي وتمت معاقبة بيراميدز بغرامة قدرها 15 ألف دولار.

وتأهل بيراميدز للدور قبل النهائي بعد فوزه ذهابا بنتيجة 4-1 في ملعب الدفاع الجوي وخسارته بنتيجة 0-2 إيابا في مكناس.