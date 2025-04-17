 جوميز يقود الفتح للفوز على الاتحاد في الدوري السعودي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوميز يقود الفتح للفوز على الاتحاد في الدوري السعودي

الشروق
نشر في: الخميس 17 أبريل 2025 - 10:29 م | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2025 - 10:42 م

تغلب نادي الفتح على ضيفه الاتحاد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، لحساب منافسات الدوري السعودي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب عبد الله بن جلوي، جيدة المستوى، وسط سيطرة من فريق الاتحاد على معظم مجرياتها، واعتماد فريق الفتح على الهجمات المرتدة.

وتقدم نادي الفتح في النتيجة بالدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب أمين سباعي، قبل أن يهدر زميله مراد باتنا ركلة جزاء في الدقيقة 35.

كما أهدر نادي الاتحاد ركلة جزاء في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب فابينيو، فيما سجل ماتياس فارجاس الهدف الثاني لنادي الفتح في الدقيقة 69.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي الفتح إلى النقطة 29 التي يحتل بها المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 65 في المركز الأول.


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