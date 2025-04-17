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ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر بلدة موديسي في جزيرة سولاويسي بإندونيسيا.

وكان مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، حسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.