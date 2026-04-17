تستضيف مكتبة مصر الجديدة حفل توقيع ومناقشة كتاب "حتى لا تفور القهوة.. محاولة استعادة الحياة على نار هادئة" للكاتب عماد العادلي، وذلك غدا السبت في الساعة السادسة مساء، بمقر المكتبة.

يقدم هذا العمل رحلة فكرية وتأملية تبدأ من استعارة بسيطة تتمثل في طقس إعداد القهوة على نار هادئة، لتتحول تلك "السبرتاية" بلهبها الأزرق الخافت إلى مرتكز أنطولوجي يعيد تعريف علاقة الإنسان بالزمن؛ فالحياة ليست سباقاً محموماً نحو النتائج، بل هي عملية ترويض للوقت، تتطلب، مثل القهوة، صبراً وحضوراً كاملاً لإنضاج التجربة دون أن "تفور" وتضيع هباءً في زحام السرعة الحديثة.

ومن هذا المدخل الزمني، يتوسع الطرح ليلامس جوهر الفلسفة الرواقية التي تركز على "القلعة الداخلية"، حيث تكمن حرية الإنسان الحقيقية في سيطرته على استجاباته ومشاعره تجاه الأحداث الخارجية التي لا يملك تغييرها، مؤكداً أن الألم حتمي لكن المعاناة خيار، وأن الانشغال باللحظة الراهنة هو الترياق الوحيد ضد قلق المستقبل وحسرة.