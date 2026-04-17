قطر تشارك في اجتماع بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز

شاركت قطر في اجتماع بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، عبر تقنية الاتصال المرئي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ومثل قطر في الاجتماع، سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشئون الخارجية.

ويهدف الاجتماع، إلى إعادة التأكيد على الدعم الدبلوماسي الكامل لحرية الملاحة غير المقيدة عبر مضيق هرمز، وضرورة احترام القانون الدولي.

كان الرئيس ماكرون وستارمر جمعا عشرات الدول- باستثناء الولايات المتحدة - اليوم الجمعة سعيا للدفع بخطط تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي أغلق جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتضم المحادثات التي انطلقت في باريس، بقيادة ماكرون وستارمر، المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، فيما ينضم مشاركون آخرون عن بعد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".