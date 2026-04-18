ممثل مجلس السلام: حرب غزة دفعت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى مزيد من التباعد

قال نيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، إن الحرب في قطاع غزة كانت بالغة الفظاعة واستمرت لعامين، وأسهمت في تعميق الفجوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ودفعهم إلى مزيد من التباعد على المستويين الإنساني والسياسي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرب كانت مؤلمة للغاية لجميع الأطراف، لكنها كانت أشد قسوة على الفلسطينيين في غزة الذين عاشوا تحت وطأة القصف لفترات طويلة، في حين كانت أيضًا مدمرة للإسرائيليين على خلفية أحداث السابع من أكتوبر وما تبعها من تداعيات واسعة.

وتابع أن هذه البيئة خلقت حالة من انعدام الثقة الشديد بين الأطراف، حيث لا يثق أحد بالآخر، ولا توجد ثقة بأن الالتزامات المتفق عليها سيتم تنفيذها عند التعهد بها، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الحالي.

وأوضح أن هذا الواقع يضع مسئولية كبيرة على الوسطاء والدول الوسيطة، من أجل العمل بشكل تدريجي على إعادة بناء الثقة، ووضع الأطر والخطط والإجراءات اللازمة التي تتيح تنفيذ خطة الرئيس ترمب بشكل كامل وفعّال على الأرض.