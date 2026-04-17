مسئول إيراني كبير: خلافات كبيرة لا تزال قائمة مع الولايات المتحدة

قال مسئول إيراني كبير لوكالة رويترز، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب.

وأضاف أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحا "مشروط بالتزام الولايات المتحدة ببنود وقف إطلاق النار".

وأوضح المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه "لم يجر التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل القضايا النووية"، وإن الأمر يتطلب مفاوضات جادة لتجاوز الخلافات.

وأشار إلى أن طهران تأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة بجهود وساطة من باكستان، مع احتمال تمديد وقف إطلاق النار "لإفساح المجال أمام مزيد من المحادثات بشأن رفع العقوبات عن إيران والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب".

وتابع: "في المقابل، ستقدم إيران تطمينات للمجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي"، مضيفا أن أي "رواية أخرى عن المحادثات الجارية تمثل تحريفا للواقع".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إيران تقوم "بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية" بإزالة جميع الألغام البحرية.

وأضاف ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى بشكل نهائي.

وأكد أن المضيق لن يُستخدم بعد الآن كسلاح ضد العالم.

وقال ترامب إن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل" أمام حركة الملاحة والتجارة، موجهاً الشكر لإيران على إعادة فتحه، ومؤكداً جاهزيته للمرور الكامل.