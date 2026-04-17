انقطاع المياه 12 ساعة عن عدد من قرى الفيوم لإجراء أعمال التطهير

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن توقف محطة مياه الريان، غدًا السبت، وذلك لإجراء أعمال تطهير خزان المياه النقية، ما يستلزم قطع المياه لمدة 12 ساعة، تبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً من نفس اليوم.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل: قرى الريان، أحمد سرحان، مبارك "الظهير الصحراوي"، إضافة إلى أجزاء من شعلان والحامولي.

وناشدت الشركة المواطنين، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة.

كما أشارت إلى إمكانية طلب سيارات المياه مجانًا من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.