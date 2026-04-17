‏القيادة المركزية الأمريكية: 10 آلاف جندي يشاركون في حصار المواني الإيرانية

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن أكثر من 10 آلاف من البحارة ومشاة البحرية (المارينز) وأفراد القوات الجوية الأمريكية يشاركون في عمليات تهدف إلى فرض قيود على السفن التي تحاول دخول أو مغادرة المواني والمناطق الساحلية الإيرانية.

وكتبت القيادة المركزية عبر منصة إكس: «أكثر من 10,000 بحار أمريكي وجندي مشاة بحرية وقوات جوية ينفذون الحصار ضد السفن التي تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها أو المناطق الساحلية».

An F/A-18E Super Hornet taxis on the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) as it sails alongside the USS Delbert D. Black (DDG 119), April 16.



Over 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen are enforcing the blockade against ships attempting… pic.twitter.com/yHzHPxYnzr — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 17, 2026

جاء ذلك بعدما صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إيران تقوم "بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية" بإزالة جميع الألغام البحرية، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى بشكل نهائي.

وأكد أن المضيق لن يُستخدم بعد الآن كسلاح ضد العالم.

وقال ترامب إن مضيق هرمز "مفتوح بالكامل" أمام حركة الملاحة والتجارة، موجهاً الشكر لإيران على إعادة فتحه، ومؤكداً جاهزيته للمرور الكامل.