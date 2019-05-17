رئيس البديل من أجل ألمانيا: التحالف اليميني في البرلمان الأوروبي سيسعى لأعلى المناصب

ذكر يورج مويتن رئيس حزب البديل الألماني اليميني المتطرف أن التحالف اليميني المعتزم تشكيله في البرلمان الأوروبي سيسعى إلى الحصول على أعلى المناصب في الاتحاد الأوروبي.

وقال مويتن لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "بطبيعة الحال سنطالب بتمثيل كاف، بما في ذلك داخل السلطة التنفيذية، وسنكون مجانين إن لم نفعل ذلك".

وقال مويتن قبل مسيرة انتخابية ينتظر إقامتها غدا السبت مع ماتيو سالفيني رئيس حزب الرابطة الإيطالية ومارين لوبان السياسية اليمينية الفرنسية إنه يتوقع من هذه المسيرة المشتركة، أن تعطي دفعة قوية للتحالف خلال الأيام الأخيرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل، وأضاف: "هذا دافع لجميع من نقدرهم أن ينطلقوا بقوة مرة أخرى في المعركة الانتخابية".

واعترف مويتن بأن هناك اختلافات في التحالف المعتزم تشكيله، خاصة فيما يتعلق بالموازنة والسياسة المالية.

وأوضح مويتن أن لوبان ربما تعبر عن ذلك "بقوة أكبر أحيانا"، ونحن لسنا متحدي الرأي في كل أمر، وأنا أعلم أنها أحيانا تكون حادة في كلماتها، ولكني أعتقد فقط أن مزايا التعاون ستكون أكثر من عيوبه".