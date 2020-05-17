 زيادة جرائم رهاب المثليين والمتحولين جنسيا في فرنسا - بوابة الشروق
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زيادة جرائم رهاب المثليين والمتحولين جنسيا في فرنسا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
ستراسبورج - د ب أ
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 12:32 ص | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 12:32 ص

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية، بأن معدل جرائم رهاب المثليين والمتحولين جنسيا زاد في فرنسا خلال العام الماضي.

وذكرت الوزارة أنه خلال عام 2019، تم تسجيل زيادة بنسبة 36% في تلك الجرائم مقارنة بالعام السابق ، حيث تم تسجيل 1870 جريمة ضد مجتمع المثليين والسحاقيات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا، مقابل 1380 جريمة في 2018.

وبحسب الوزارة، فإن الجرائم تشمل الإهانات والاعتداء.

كما اشتكت الوزارة من زيادة مطردة في الجريمة، حيث كانت هناك زيادة بالفعل خلال العام السابق .


وبحسب الوزارة، كان الضحايا بصورة أساسية من الرجال، وأن ثلثي الضحايا تقل أعمارهم عن 35 عاما.


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