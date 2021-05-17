ألمانيا تعد بمزيد من المساعدات للسودان

قبيل المؤتمر الدولي بشأن السودان في باريس، تعهدت ألمانيا بمزيد من المساعدات للدولة الأفريقية المثقلة بالديون.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، في برلين أنه يجب إعطاء "الضوء الأخضر لتخفيف الديون" عن السودان خلال مؤتمر العاصمة الفرنسية، مضيفا أن ألمانيا مستعدة للمشاركة بشكل كامل في هذا الأمر.

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع باريس، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد ظهر اليوم.

وأشار ماس إلى مؤتمر برلين بشأن السودان الذي انعقد العام الماضي، موضحا أن هذا المؤتمر أعاد السودان إلى المجتمع الدولي للمرة الأولى عقب عقود من العزلة.

وبحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية، تم التعهد في ذلك الوقت بتقديم مساعدات بقيمة نحو 8ر1 مليار دولار للسودان.

وأعلنت فرنسا المضيفة للمؤتمر أنها ستمنح السودان قرضا بقيمة 6ر1 مليار دولار. وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير في باريس إنه ينبغي استخدام القرض لسداد المتأخرات في صندوق النقد الدولي.

وأضاف لو مير في حضور رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: "هذه المساهمة تظهر قوة شراكتنا والثقة التي لدينا في السودان"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إعلان رسمي بذلك خلال المؤتمر.

ويسعى المجتمع الدولي إلى دعم السودان في الانتقال إلى الديمقراطية. ووفقا لتقارير سابقة، منحت الولايات المتحدة السودان من قبل قرضا بقيمة 15ر1 مليار دولار حتى يتمكن السودان من تسوية متأخراته مع البنك الدولي.