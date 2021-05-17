قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد اجتماعا الخميس المقبل لمناقشة الأوضاع في فلسطين.

وأشار الى أن اجتماعا عقد بين وفدين كبيرين من المجموعة العربية والإسلامية مع رئيس الجمعية العامة، وسلم رئيس المجموعتين، الجزائر والنيجر، رسائل طلب عقد اجتماع للجمعية العامة تحت بند الحالة في الشرق الأوسط، وأعلن رئيس الجمعية العامة أن الاجتماع سيعقد يوم الخميس.

وشكر رياض منصور هذا التضامن الأخوي من قبل المجموعتين لدعم فلسطين ولوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية.