 أمريكا: حالات الإصابة بكورونا تصل إلى 32.9 مليون إصابة والوفيات نحو 586 ألفا - بوابة الشروق
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أمريكا: حالات الإصابة بكورونا تصل إلى 32.9 مليون إصابة والوفيات نحو 586 ألفا

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 مايو 2021 - 5:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مايو 2021 - 5:14 ص

 زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0%مقارنة بنفس الوقت أمس إلى 9ر32 مليون حالة، حتى الساعة 0336 بتوقيت نيويورك، بينما بلغت حصيلة الوفيات الإجمالية 585 ألفا و940.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 77ر3 مليون حالة، ولم يطرأ تغيير يذكر عن نفس الوقت في اليوم السابق، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وشهدت ولاية أوريجون زيادة بنسبة 3ر0% في عدد حالات الإصابة من نفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 195179.

وسجلت ولاية بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات في الساعات الـ 24 الماضية، حيث توفي 54 شخصا.

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